Відома співачка Тіна Кароль презентувала колекцію дизайнерських хусток

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, якій довгий час приписують роман з молдавським виконавцем Даном Баланом, нещодавно разом з одним з відомих брендів презентувала колекцію дизайнерських хусток на голову. Фото і відео, на яких зірка позує в цих хустках, рекламуючи їх, опублікували на фан-сторінках, присвячених співачці. Правда, на деяких нескромних фото шанувальники не можуть розібрати, що саме продає артистка – хустки чи свої відверті боді і топи.

Так, для рекламної фотосесії Тіна крім, власне, хусток приміряла кілька сміливих образів. Так, на деяких фото і відео зірка з'явилася перед камерою в джинсах і відвертому білому боді, яке ледь утримує її пружне декольте. На ще одному зі знімків артистка з'явилася в оригінальному чорному костюмчику, який складається з штанів і короткого топа. І звичайно ж, на всіх знімках Кароль позує у своїх хустках. Варто відзначити, що один такий аксесуар від зірки коштує 1550 грн.

У коментарях до фото артистки користувачі почала бурхливо обговорювати її образи і колекцію. "Думаю, що тут реклама боді, хусточки мало видно", "Щось я не зрозумію, що Тіна тут рекламує", "Красива колаборація", "Красуня така", "Найкрасивіша", "Модниця", "Взагалі не до хусточки", "Ой, який там хустинку, у нас є Тіна", "Ти точно хусточки рекламуєш в цьому пості?", "І чому хустинку потім побачила?", "Чому Тіна така шикарна", "Занадто гаряче", "Сильно красива".

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