Известная певица Тина Кароль презентовала коллекцию дизайнерских платков

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которой долгое время приписывают роман с молдавским исполнителем Даном Баланом, недавно вместе с одним из известных брендов презентовала коллекцию дизайнерских платков на голову. Фото и видео, на которых звезда позирует в этих платках, рекламируя их, опубликовали на фан-страницах, посвященных певице. Правда, на некоторых нескромных фото поклонники не могут разобрать, что именно продает артистка – платки или свои откровенные боди и топы.

Так, для рекламной фотосессии Тина помимо, собственно, платков примеряла несколько смелых образов. Так, на некоторых фото и видео звезда появилась перед камерой в джинсах и откровенном белом боди, которое едва удерживает ее упругое декольте. На еще одном из снимков артистка появилась в оригинальном черном костюмчике, который состоит из брюк и короткого топа. И конечно же, на всех снимках Кароль позирует в своих платках. Стоит отметить, что один такой аксессуар от звезды стоит 1550 грн.

В комментариях к фото артистки пользователи начала бурно обсуждать ее образы и коллекцию. "Думаю, что здесь реклама боди, платочка мало видно", "Что-то я не пойму, что Тина здесь рекламирует", "Красивая коллаборация", "Красотка такая", "Самая красивая", "Модница", "Вообще не до платочка", "Ой, какой там платочек, у нас есть Тина", "Ты точно платочки рекламируешь в этом посте?", "И почему платочек потом увидела?", "Почему Тина такая шикарная", "Слишком горячо", "Сильно красивая".

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

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