У мережі з'явилося незвичайне фото молдавського артиста Дана Балана, на якому його просто не впізнати

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський виконавець Дан Балан, якому приписують бурхливий роман з українською співачкою Тіною Кароль, має активний фан-клуб, який стежить за його життям. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артисту опублікували кумедне архівне фото, на якому музиканта прямо не впізнати.

Схоже, саме так виглядав Дан під час своє бурхливої молодості, ще задовго до знайомства з Тіною Кароль. На знімку видно, що артист стоїть за клавішами і самозабутньо щось виконує. Найбільше уваги привертає густа пишна шевелюра Балана, яка викликала бурхливе обговорення в коментарях. "Тут складно його впізнати", "Красава!", "Смішнулька. Боже, раніше ми якісь модні були", "Волосся, та його дочці", - пишуть фанати.

Відзначимо, що нещодавно Дан Балан вразив фанатів своїми одкровеннями щодо Тіни Кароль. Артист заявив, що у них з українською зіркою не було роману, а була лише симпатія і дружба, яка зародилася за часів його участі на "Голосі країни". Після таких заяв шанувальники звинуватили зірок в обмані і жорстко розкритикували за імітацію роману заради рейтингів.

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