В сети появилось необычное фото молдавского артиста Дана Балана, на котором его просто не узнать

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, которому приписывают бурный роман с украинской певицей Тиной Кароль, имеет активный фан-клуб, который следит за его жизнью. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артисту опубликовали забавное архивное фото, на котором музыканта прямо не узнать.

Похоже, именно так выглядел Дан во время свое бурной молодости, еще задолго до знакомства с Тиной Кароль. На снимке видно, что артист стоит за клавишами и самозабвенно что-то исполняет. Больше всего внимания привлекает густая пышная шевелюра Балана, которая вызвала бурное обсуждение в комментариях. "Тут сложно его узнать", "Красава!", "Смешнулька. Боже, раньше мы какие модные были", "Волосы, да его дочери", - пишут фанаты.

Отметим, что недавно Дан Балан поразил фанатов своими откровениями относительно Тины Кароль. Артист заявил, что у них с украинской звездой не было романа, а была лишь симпатия и дружба, которая зародилась во времена его участия на "Голосе страны". После таких заявлений поклонники обвинили звезд в обмане и жестко раскритиковали за имитацию романа ради рейтингов.

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