Виконавець Дзідзьо, який розлучається зі співачкою Slavia після 20 років відносин, написав поезію про свої почуття і спровокував колишню дружину на діалог

Михайло Хома (справжнє ім'я Дзідзьо) заявив наприкінці квітня, що розлучається з дружиною. Новина стала шоком для фанатів, адже їх з Ярославою (Slavia) вважали мало не самою зразковою парою в українському шоубізі. А останнім часом Slavia в різних інтерв'ю розповідає подробиці і причини розпаду з С Дзідзьо Союзу. Артист же мовчить і спостерігає.

Але ось терпіння урвалося і Дзідзьо написав поезію, яку опублікував в свойм акаунті в Instagram:

Прикрилась чистотою підлість

І вилізла на слуп.

Завила на весь світ жалійка,

Так неприємно пахне бруд.



Собаки брешуть, вітер носить,

А я тихесенько мовчу.

Нікому правди не розкажу,

Бо правда-гірша за брехню...

Користувачі в коментарях шкодують і співчувають Виконавцю, заспокоюючи теплими словами.

Цікаво, що підтримати Дзідзьо вирішив співак Алесксандр Пономарьов, кума Ольга Цибульська і переможниця "Голосу країни" Оксана Муха. Також "ответочку" написав колишня дружина Slavia.

"Важке випробування в твоєму житті, Михайло ! Нехай Боженька допоможе пройти тобі його гідно!",- написав Пономарьов.

"❤️❤️❤️", - поставила кума Цибульська, підтримавши Дзідзьо.

"Ще все попереду...",- написала переможниця "голосу".

А колишня дружина написала теж поезію у відповідь:

"Я знаю, що все буде добре

За тебе я Бога молю

Хоча ми вже більше не пара

Я тебе серцем люблю.

Я знаю, що час не приходить

Минає, проходить наш час

Давай збережемо з тобою

Нитку, що зв'язує нас.. ❤️❤️", - написала Slavia.

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