Виконавець Дзідзьо, який розлучається зі співачкою Slavia після 20 років відносин, написав поезію про свої почуття і спровокував колишню дружину на діалог
Михайло Хома (справжнє ім'я Дзідзьо) заявив наприкінці квітня, що розлучається з дружиною. Новина стала шоком для фанатів, адже їх з Ярославою (Slavia) вважали мало не самою зразковою парою в українському шоубізі. А останнім часом Slavia в різних інтерв'ю розповідає подробиці і причини розпаду з С Дзідзьо Союзу. Артист же мовчить і спостерігає.
Але ось терпіння урвалося і Дзідзьо написав поезію, яку опублікував в свойм акаунті в Instagram:
Прикрилась чистотою підлість
І вилізла на слуп.
Завила на весь світ жалійка,
Так неприємно пахне бруд.
Собаки брешуть, вітер носить,
А я тихесенько мовчу.
Нікому правди не розкажу,
Бо правда-гірша за брехню...
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Користувачі в коментарях шкодують і співчувають Виконавцю, заспокоюючи теплими словами.
Цікаво, що підтримати Дзідзьо вирішив співак Алесксандр Пономарьов, кума Ольга Цибульська і переможниця "Голосу країни" Оксана Муха. Також "ответочку" написав колишня дружина Slavia.
"Важке випробування в твоєму житті, Михайло ! Нехай Боженька допоможе пройти тобі його гідно!",- написав Пономарьов.
"❤️❤️❤️", - поставила кума Цибульська, підтримавши Дзідзьо.
"Ще все попереду...",- написала переможниця "голосу".
А колишня дружина написала теж поезію у відповідь:
"Я знаю, що все буде добре
За тебе я Бога молю
Хоча ми вже більше не пара
Я тебе серцем люблю.
Я знаю, що час не приходить
Минає, проходить наш час
Давай збережемо з тобою
Нитку, що зв'язує нас.. ❤️❤️", - написала Slavia.
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