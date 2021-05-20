У мережі з'явилося чарівне фото Олега Винника з його маленькою фанаткою

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно відомий український співак Олег Винник, який приховує свою сім'ю і особисте життя, повідомив шанувальникам радісну новину. Виявилося, що після "Голосу країни" і запису дуету з молодою виконавицею Еліною Іващенко, артист повернувся до концертної діяльності. У своєму Instagram він раніше опублікував список своїх концертів у різних містах України, і в деяких з них вже встиг виступити. А соцмережі артиста рясніють фото і відео з виступів.

Так, нещодавно в одному з фан-акаунтів в Instagram, присвячених Виннику, опублікували його фото з маленькою фанаткою. Схоже знімок був зроблений послід концерту прямо в залі. Олег з'явився перед камерою в білій футболці, він тримає на руках маленьку дівчинку, яка цілує його в щоку. Виглядає все це дуже мило, а дівчинці на руках артиста позаздрили безліч "вовчиць".

У коментарях до фото користувачі тут же почали обговорювати Винника і його юну фанатку. "Янголята, ніжні зайчики", "Яка милота", "Прекрасно, молодець, супер", "Спасибі", "Дуже красива фотка, Олег", "Доза милоти. Як же дівчинці пощастило", "Манюня, дуже красива", "Олег Анатолійович, вам дуже пасує з цією ніжною дівчинкою", "Красиві", "Теж хочу таке фото", - пишуть "вовчиці" в коментарях до фото.

Відзначимо, що в недавньому інтерв'ю Олег Винник відверто розповів, чому приховує свою сім'ю і тримає особисте життя за сімома замками. За словами знаменитості, раніше преса відстежувала кожен його крок, і тому тепер він робить все можливе, щоб захистити своє особисте життя від зайвих очей і пліток.

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