Відомий виконавець, колишній соліст " Время и стекло" Олексій Завгородній (Позитив) ретельно зберігає таємниці свого особистого життя після розлучення

Не так давно 19-річна популярна українська блогерка Анна Трінчер зняла кліп "KISS", в якому також знявся Олексій Завгородній. Чоловік після розпаду групи "Время и Стекло" опинився в центрі уваги, адже не тільки почав працювати в нових напрямках, але ще і розлучився.

Через 15 років стосунків Олексій розлучився з Анною Андрійчук, тому йому часто приписують романи з молодими красунями. А нещодавно на церемонії YUNA, Трінчер повідомила, що зробила нове тату пов'язане з позитивом. Тому не обійшлося без питань про артиста.

А ось в програмі" Світське життя " Анна повідомила, що їй є над чим попрацювати і питань про особисте життя вона намагається уникати (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Зараз я відчуваю себе набагато впевненіше. Ще зробила тату на честь прем'єри пісні Kiss, в кліпі на яку знявся Позитив. Тату нагадує силуети з кліпу мене і позитиву", - зазначила зірка.

На питання Катерини, чи є між ними романтичні стосунки, Анна не дала чіткої відповіді: "мені здається, що на це питання повинен відповісти чоловік", - уклала співачка.

До слова, Зараз на сторінку зірки Інтернету підписані 1,6 мільйона користувачів мережі. Розміщене відео всього за шість годин зібрало понад 100 тисяч переглядів і багато коментарів після презентації кліпу.

"ПРЕМ'ЄРА KISS 💋... Коти, сьогодні важливий день і мені потрібна ваша підтримка! Завантажуйте пісню, дивіться кліп, діліться з друзями❤️ а так само знімайте свої сторіс під пісню и тик токи! А тепер розповідайте, як вам?", - написала Анна

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