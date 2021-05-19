Відома співачка Анастасія Приходько вразила сміливим знімком після пологів

Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько є успішною вітчизняною співачкою і навіть брала участь на Євробаченні. Красуня побудувала не тільки хорошу кар'єру, а й сім'ю, адже виховує вже двох дітей, яких народила в 2010 і 2015 році. Про третю вагітність взагалі нічого не було відомо до останнього. Стало відомо, що красуня була в положенні, тільки 11 Квітня. Як виявилося, співачка народила сина 25 березня в День СБ України.

А вже сьогодні, 19 травня, через майже 2 місяці, дівчина в Instagram опублікувала фото без верху. Анастасія сфотографувалася крупним планом, залишивши волосся розпущеним.

"Доброго ранку", - написала зірка під знімком.

Фанати поставили понад 400 лайків і написали коментарі:

"Очманіла", "Вау", "добре і вам", " друзі, гарного і продуктивного всім дня. Дівчатка, ви богині, за яких повинні боротися", "Ну що ще сказати, красуня", "Автостопом до небес, суниця тут і там. Вірити-бачити-співати-любити".

Повідомлялося, що відома співачка Анастасія Приходько показала ніжні фото своєї вагітності.

На нових фото Приходько в світлій кімнаті з великими вікнами, вона змінює пози і ніби про щось задумалася, поклавши руки на живіт.

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