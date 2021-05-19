Актриса Ксенія Мішина, що стала першою "Холостячкою", розповіла про втому

Артистка вже досить давно знімається в різних фільмах і серіалах, тому її графік дуже насичений. Також зірці треба встигати доглядати за сином, приділяти увагу собі і своєму обранцеві – Олександру Еллерту. Проте, бути з позитивним настроєм у артистки виходить не завжди.

Цього разу в сторі Ксенія розповіла про своє самопочуття і втому від усього, про необхідність перезавантаження. Потребуючи відпочинку, втомлена актриса з фільтром на обличчі і одягнена в "майку-алкоголічку" заговорила в записі:

"Ох, сьогодні трохи довше поспала, ніж зазвичай, і відповідно трохи краще себе почуваю. Взагалі Я розумію наскільки кожній жінці важливо відпочивати, розслаблятися і взагалі – мати якусь підтримку. Тому що ще трохи-суть і наближається стан, коли взагалі вже нічого не хочеться.

Коли вже немає сил і відповідно натхнення. У вас взагалі буває таке? Що ви робите в таких станах?"- втомлено запитала Ксенія, помічаючи, що у неї в найближчому майбутньому є можливість двох варіантів відпустки на літо і вона не знає, як провести його з більшою користю.

31-річна зірка, як відомо, ось уже кілька місяців задіяна в зйомках хорватського фільму про торгівлю людьми. Частина матеріалу була відзнята в Хорватії, зараз роботи ведуться в Києві.

У своїх нових "сторіз" в Instagram Ксенія розповіла про божевільний графік - вже тиждень їй доводиться працювати ночами. Це, на жаль, не кращим чином відбилося на її зовнішності. Мішина показала обличчя крупним планом, змив макіяж. Зірка здивувала виснаженим виглядом, поскаржившись на проблему - темні кола під очима.

"Показую себе після п'яти нічних змін... У мене завжди була така проблема, але зараз вона максимально видно", - повідомила актриса.

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