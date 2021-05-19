Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної" та "Спіймати Кайдаша", показав, як виглядав у дитинстві

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк став популярним українським актором, знявшись у десятках картин. Зараз красень завершує роботу над новим сезоном "Кріпосної", а також регулярно ділитися особистим в соціальній мережі Instagram.

Цього разу не став винятком, адже Тарас вирішив показати, як виглядав у дитинстві. Світловолосий хлопчик був у кофті і посміхався, позуючи на чорно-білому знімку. На другому фото Сучасний Цимбалюк стояв з батьками, обіймаючи їх і посміхаючись.

"Як не крути, ми формуємося в дитинстві. І низький уклін тим батькам, яким вистачає мудрості показати своїм дітям гідний приклад.

Виявляється, це чисто Британський метод виховання дітей: бути для них прикладом - геніально, я вважаю. Тобі постійно потрібно вдосконалюватися, працювати над собою, виховувати в собі стрижень, який тебе загартує в багатьох життєвих ситуаціях, тому що на тебе дивляться рідні дитячі очі, і, як губка, все вбирають ...

Я мав прекрасне дитинство. Я вже розповідав, що виховувався в сім'ї вчителів, а як відомо, в нашій країні цих людей влада зовсім не цінує, тому зайвих грошей у нас не було. Але мої батьки зробили все, щоб я відчував себе безтурботним дитиною. Я жив свого прекрасного дитячого життя, і не звертав уваги на якісь тонкощі свого виховання. Зараз, коли будую свою сім'ю, аналізую і розумію, дії батьків. Мама з Татом ніколи не з’ясовували стосунки на моїх очах. Безумовно, якісь побутові сварки трапляються з усіма, але не всім вдається вирішувати їх повз дітей. Ще, для Тата завжди Мама на першому місці.", - написав Тарас.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ой, який хлопчик", "який солодкий малюк", "дуже люблю, коли ви пишіть про батьків".

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