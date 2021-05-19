Настя Каменських з чоловіком Потапом показали свої володіння
Як відомо, подружжя живе в двоповерховому особняку в одному з елітних селищ під Києвом. Сусідами подружжя стали інші зіркові чоловік і дружина-телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча. При цьому обидві пари також куми-Потап хрестив сина Горбунова, Івана.
Як передає Politeka.net, на нових кадрах на своїх сторінках у соцмережах Потап і Настя показали, як територія їхнього особняка перетворюється з приходом теплої пори року.
Так, Потап показав квітучий Бузок.
"Мої акції, в кольорах акації, інвестиції в співі птахів, мій дохід-це Сонця Схід, багатший той, хто за такими поняттями живе... Моя бузок....",- філософськи прокоментував він кадр.
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Фолловери артистка оцінили такий пост.
"Вау, дуже красиво", "відмінний ІНВЕСТ", "Круто", "хороший", "красень", - пишуть в коментарях.
Настя ж сфотографувалася зі своїм собакою Мімі, засвітивши доглянуту ділянку з брукованою дорожньою, підстриженим газоном і хвойними деревами. Артистка сіла просто на сходинках, а собачка вляглася поруч з господинею.
"Ранок дівчаток", - підписала Настя фото, на якому ніжиться в променях сонця.
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