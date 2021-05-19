Популярна українська співачка Настя Каменських виступила з піснею з нового альбому на концерті " Вечірнього Кварталу"

Як повідомляє Politeka.net, артистка вразила приголомшливо красивою піснею з її нового альбому" червоне вино", який вийде вже 21 травня. Відео виступу Каменських опублікували на офіційному youtube-каналі NKofficial. І викликали бурю позитивних емоцій шанувальників творчості Насті.

"Я різна, я дозволяю собі бути різною. І я щаслива бути такою. Ідеальною у своїй неідеальності, смішний і пристрасної, сумною і щасливою, спокійною і емоційною. Це багатогранність емоцій, якими я наповнена. Це почуття, які я не повинна тримати в собі - я можу дозволити собі дарувати їх світу і насолоджуватися ними", - заявила зірка.

Фанати Каменскиз засипали виконавицю під відео приємними коментарями:

"Таку гріх не любити", " неземна Настя і нереальна пісня 🥺 💕 ", " Яка ж вона красива. І талановита❤️❤️❤️😍👍👍👍", "дуже красива пісня, кожне слово проникає в душу", " пісня створена для цього часу... нереальна, зачаровує, дає надію, наповнена душею і почуттями💙 💞", "як вона може не подобається?🤗 🌸 ", "Огоосподи! Як же красиво! Настюша у вас ангельський голосок! Чекаю альбом! 😍❤💋🌌".

Нагадаємо, що Каменських у вбранні з розрізом від стегна перевершила Віру Брежнєву, рідкісні кадри:"краще, ніж оригінал".

Як повідомляла Politeka, Каменських в корсеті заінтригувала новим перетворенням, перші кадри:"П'яниш нас, Настя".

Також Politeka писала, що Каменських, покрасувавшись перед Осадчою, розкрила свій пікантний секрет:"у мене вона з п'яти років".