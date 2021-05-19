Настя Каменских с мужем Потапом в неожиданном амплуа вызвали переполох

Как известно, украинский дуэт Настя и Потап образовался в 2006 году. Парочка активно гастролировала по городам и странам, исполняя не только свои хиты, но и перепевая другие известные песни. И хоть коллектив уже распался (Настя начала сольную карьеру, а ее возлюбленный подался в продюсерство) фанаты до сих пор с теплом вспоминают их творчество.

В частности, одна из поклонниц поделилась редкими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, показав фрагмент выступления Насти и Потапа, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Артисты перепели песню Валерия Меладзе "Салют, Вера", написанную его братом Константином и посвященную его возлюбленной Вере Брежневой.

Каменских появилась на сцене в обтягивающем черном платье с сумасшедшим разрезом от бедра. А Потап был в темном костюме с золотистым узором.

Пользователи с удовольствием поностальгировали:

"Блин, украинские девчонки все такие красивые"

"Спели лучше, чем оригинал👏" - "чего? Чтоб они-то Меладзе переплюнули?!?! 😂"

"Красивое исполнение👏"

"Потап подпевает 😮🔥🙌"

"От Насти не оторвать глаз. Какая же она красивая!"

"Салют Настя, салют Потап"

"Каменских красотка 😍"

"Здоровый мужик, на нем пахать и пахать, а он по сцене скачет"

Ранее мы рассказывали, в Сети показали кадры с юными Потапом и Каменских, еще до их романа и женитьбы. Некоторые предположили, что певице на видео 19 лет, хотя на самом деле она была на несколько лет старше. Дуэт выступал на сцене с песней "Если вдруг".

Напомним, Каменских, покрасовавшись перед Осадчей, раскрыла свой пикантный секрет: "У меня она с пяти лет"

Также Politeka писала, Каменских в бассейне с подругами озадачила изменениями в фигуре: "Животик у Настюши подрос"