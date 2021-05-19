Популярная украинская певица Настя Каменских выступила с песней с нового альбома на концерте "Вечернего квартала"

Как сообщает Politeka.net, артистка поразила потрясающе красивой песней из ее нового альбома "Красное вино", который выйдет уже 21 мая. Видео выступления Каменских опубликовали на официальном youtube-канале NKofficial. И вызвали бурю позитивных эмоций поклонников творчества Насти.

"Я разная, я позволяю себе быть разной. И я счастлива быть такой. Идеальной в своей неидеальности, смешной и страстной, грустной и счастливой, спокойной и эмоциональной. Это многогранность эмоций, которыми я наполнена. Это чувства, которые я не должна держать в себе - я могу позволить себе дарить их миру и наслаждаться ими", - заявила звезда.

Фанаты Каменскиз засыпали исполнительницу под видео приятными комментариями:

"Такую грех не любить", "Неземная Настя и нереальная песня🥺💕", " Какая же она красивая. И талантливая❤️❤️❤️😍👍👍👍", "Очень красивая песня ,каждое слово проникает в душу", "Песня создана для этого времени... нереальная, завораживающая, дающая надежду, наполненная душой и чувствами 💙💞", "Как она может не нравится?🤗🌸", "Огоосподи! Как же красиво! Настюша у вас ангельский голосок! Жду альбом! 😍❤💋🌌".

Напомним, что Каменских в наряде с разрезом от бедра превзошла Веру Брежневу, редкие кадры: "Лучше, чем оригинал".

Как сообщала Politeka, Каменских в корсете заинтриговала новым преображением, первые кадры: "Пьянишь нас, Настя".

Также Politeka писала, что Каменских, покрасовавшись перед Осадчей, раскрыла свой пикантный секрет: "У меня она с пяти лет".