Відома українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася милим кадром з маленьким пухнастиком

Популярна телеведуча славиться своїм нестандартним веденням сторінки в Instagram. Артистка більше розповідає про правила етикету, в тому числі і про тих, про які мало кому відомо. Нерідко через це Фреймут висміюють в мережі.

Тому про особисте життя, про своїх дітей, дружину і про те, як проходять її будні, сама Фреймут говорить рідко. А ось показувати домашніх улюбленців Ольга не проти.

У ведучої і багатодітної мами Ольги Фреймут в сім'ї живе йоркширський тер'єр на ім'я Лунтік, якого зірка вже не раз показувала перед камерами. Цього разу зірка поділилася милим кадром з новонародженим кошеням сірого кольору.

Очевидно, пухнастик став новим членом сім'ї, про що артистка відразу сповістила своїх фанатів.

До цього Оля вирішила в мікроблозі Instagram розповісти, як правильно сидіти. Красуня сиділа на лавочці в плащі, закинувши ногу за ногу. Це і стало темою розмови Фреймут у відео:

"Як правильно сидіти? П'ятами на показ? Ні! Сідайте так, щоб не було видно підошви".

"Я думаю, правильно сидіти так, як комфортно", " крім звичайної етики - ще етика здоров'я. "Нога за ногу" - це шкідливо для хребта і попереку, як мінімум ...", "Схрещувати ноги не можна, погано для кровообігу", " спасибі Олечка. цікава порада.Ви Шикарно виглядаєте", " Правильно сидіти - не закидаючи ногу на ногу або щось змінилося в етикеті?) ",- відповіли в мережі.

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