Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась милым кадром с маленьким пушистиком

Популярная телеведущая славится своим нестандартным ведением страницы в Инстаграм. Артистка больше рассказывает о правилах этикета, в том числе и о тех, о которых мало кому известно. Нередко из-за этого Фреймут высмеивают в сети.

Поэтому о личной жизни, о своих детях, супруге и о том, как проходят ее будни, сама Фреймут говорит редко. А вот показывать домашних любимцев Ольга не против.

У ведущей и многодетной мамы Ольги Фреймут в семье живет йоркширский терьер по имени Лунтик, которого звезда уже не раз показывала перед камерами. В этот раз звезда поделилась милым кадром с новорожденным котенком серого цвета.

Очевидно, пушистик стал новым членом семьи, о чем артистка сразу оповестила своих фанатов.

До этого Оля решила в микроблоге Инстаграм рассказать, как правильно сидеть. Красотка сидела на лавочке в плаще, закинув ногу за ногу. Это и стало темой разговора Фреймут в видео:

"Как правильно сидеть? Пятками на показ? Нет! Садитесь так, чтобы не было видно подошвы".

"Я думаю, правильно сидеть так, как комфортно", "Кроме обычной этики - еще этика здоровья. "Нога за ногу" - это вредно для позвоночника и поясницы, как минимум ...", "Скрещивать ноги нельзя, плохо для кровообращения", "Спасибо Олечка. интересный совет.Вы Шикарно выглядите", "Правильно сидеть - не закидывая ногу на ногу или что-то поменялось в этикете?)", - ответили в сети.

Напомним, Фреймут рассмешила Остапчука, который любит троллить ведущую за ее этикет

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