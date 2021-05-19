Український співак Олег Винник з самого початку своєї кар'єри в Україні приховував своє особисте життя, але в мережі давно говорять про його таємну дружину і колегу

Як пише Politeka.net, під час першого інтерв'ю Катя Осадча запитала у Винника про його сім'ю. Артист, який на той момент був маловідомий в Україні, відразу дав зрозуміти, що про особисте поширюватися не збирається. Незважаючи на те, що Винник сьогодні є одним з топових артистів в Україні, він досі приховує від сторонніх очей свою кохану.

Втім, в мережі давно називають його дружиною співачку Таїсію Сватко (Таюне), яка співає у нього на бек-вокалі. У мережі подейкують, що у подружжя навіть є син.

Варто відзначити, що більшість шанувальників Винника сприймають Таюне як його дружину, про що свідчать коментарі під її постами. Крім цього, в мережі створили безліч фан-сторінок, на яких діляться записами з концертів. В одному з таких акаунтів з'явилося відео, на якому Таїсія виступала на сцені. Вона була в короткій спідниці, поверх якої накинула фатинову накидку. Співачка виконувала свою пісню "Біжи".

"Таєчка, ви прекрасні!", "Браво", "справжня зірка", "Олегу пощастило", - пишуть люди.

Нагадаємо, що "Таємна дружина" Олега Винника, натягнувши на себе вузькі джинси, похвалилася величезним букетом: "схожа на весну!".

Як повідомляла Politeka, Олег Винник, вийшовши на сцену з "таємною дружиною", підкорив романтичним жестом: "як це мило".

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