Олег Винник, підтримуючи образ серцеїда, здивував витівкою під час свого виступу
47-річний артист днями дав концерт у Вінниці. Радості його прихильниць не було меж. Останні кинулися хвалитися кадрами з заходу в Instagram, передає Politeka.net.
Одна з фанаток гордо оголосила: "Олежка таки прийняв мене в клуб вовчиць! 😂 Спасибі, Boss! Це був класний подарунок!🔥".
На кадрах Винник, не випускаючи з рук мікрофона, присів поруч із дівчиною в залі. Остання не розгубилася та пригорнулася до артиста, знімаючи те, що відбувається, на пам'ять. Олег Анатолійович, судячи з посмішки, був не проти.
Ще одна фанатка Винника подарувала йому букет. Момент потрапив на камеру. Коли дівчина наблизилася, співак подався вперед і, здавалося, був готовий її поцілувати.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Оля Полякова кардинально змінила образ, більше не "королева ночі": "Кульбаба ти наша"
Переможець "Голосу країни" Сасанчин після порятунку мами показав кохану: "Щастя вам"
Тіло відомого українця знайшли в центрі міста, фото: "Так само розправилися з його вчителем"
Отруйні істоти атакували українців, з'явилися знімки: "Після укусу нудить"
Користувачі з жаром коментують побачене. Деякі навіть не приховують заздрості:
"Ого! Круто!🔥🔥🔥"
"Ти в курсі, що ти в його смаку 🔥 😂"
"Таня, ну все - це доля!!!😂😍👏"
"Заздрю тобі 😂 😍 ❤ ️"
"Карік, ти красуня!!!❤️"
"Я думала, він поцілує, так наблизився" - "це продовження після концерту 😂"
"Обожнюю Олега Винника, шкода, не вдалося вчора на концерт потрапити"
"Я теж так хочу 😂❤️ люблю дуже сильно 😍"
Раніше ми розповідали, 19-річна Еліна Іващенко, переможниця "Х-Фактор", яка заспівала дуетом з Винником, розповіла, що думає про артиста. У Мережі з'явилися цікаві фрагменти з їх спільного інтерв'ю на радіо.
"По-перше, професіоналізм, тому що з щирістю - який Олег на сцені, такий Олег і в житті, і я дуже це ціную. Таким повинен бути артист: відвертим, щирим, добрим і найкращим", - заявила Еліна.
Нагадаємо, що з'явилося відео, що Олег Винник "витворяв" під час зйомок з молоденькою партнеркою: "тепер чекаємо…"
Також Politeka писала, що "таємна дружина" Олега Винника Таюне у вузькому вбранні прикувала погляди до ідеального декольте: "золота жінка"