Олег Винник, підтримуючи образ серцеїда, здивував витівкою під час свого виступу

47-річний артист днями дав концерт у Вінниці. Радості його прихильниць не було меж. Останні кинулися хвалитися кадрами з заходу в Instagram, передає Politeka.net.

Одна з фанаток гордо оголосила: "Олежка таки прийняв мене в клуб вовчиць! 😂 Спасибі, Boss! Це був класний подарунок!🔥".

На кадрах Винник, не випускаючи з рук мікрофона, присів поруч із дівчиною в залі. Остання не розгубилася та пригорнулася до артиста, знімаючи те, що відбувається, на пам'ять. Олег Анатолійович, судячи з посмішки, був не проти.

Ще одна фанатка Винника подарувала йому букет. Момент потрапив на камеру. Коли дівчина наблизилася, співак подався вперед і, здавалося, був готовий її поцілувати.

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Користувачі з жаром коментують побачене. Деякі навіть не приховують заздрості:

"Ого! Круто!🔥🔥🔥"

"Ти в курсі, що ти в його смаку 🔥 😂"

"Таня, ну все - це доля!!!😂😍👏"

"Заздрю тобі 😂 😍 ❤ ️"

"Карік, ти красуня!!!❤️"

"Я думала, він поцілує, так наблизився" - "це продовження після концерту 😂"

"Обожнюю Олега Винника, шкода, не вдалося вчора на концерт потрапити"

"Я теж так хочу 😂❤️ люблю дуже сильно 😍"

Раніше ми розповідали, 19-річна Еліна Іващенко, переможниця "Х-Фактор", яка заспівала дуетом з Винником, розповіла, що думає про артиста. У Мережі з'явилися цікаві фрагменти з їх спільного інтерв'ю на радіо.

Винник назвав Іващенко "талановитою дівчинкою", а вона повідала, який він у реальному житті.

"По-перше, професіоналізм, тому що з щирістю - який Олег на сцені, такий Олег і в житті, і я дуже це ціную. Таким повинен бути артист: відвертим, щирим, добрим і найкращим", - заявила Еліна.

Нагадаємо, що з'явилося відео, що Олег Винник "витворяв" під час зйомок з молоденькою партнеркою: "тепер чекаємо…"

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