Фанати із захватом стежать за Олегом Винником і його бек-вокалісткою Таюне, яку вважають його "таємною дружиною"

Чутки про те, що артистів пов'язують сімейні узи, ходять вже давно. Більш того, подейкують, що у пари є дорослий син Юліан, який зараз живе і навчається в Німеччині. Сам Олег ніколи не підтверджував цю інформацію, оберігаючи статус серцеїда, але в Мережі періодично з'являються кадри - на доказ їх з Таюне щасливого подружнього життя.

Зокрема, на одній з фан-сторінок 47-річної Таїсії Сватко (справжнє ім'я Таюне) в Інстаграм опублікували цікаве відео, зроблене під час недавнього концерту, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На кадрах зображений романтичний момент: Винник підійшов до "таємної дружини", щоб заспівати з нею в один мікрофон. Видно, що парочка була на одній хвилі в цю мить, насолоджуючись товариством один одного і своєю творчістю.

"Як це мило", - підписав кадри автор поста.

Інші фанати з ним погодилися:

"Класне відео про Таюне ❤️"

"Ніяка техніка їм не перешкода! 😍😍😍"

"Ваууууу клас супер розумнички кайф шедевр"

Раніше ми розповідали, в Мережі показали, що діється на концертах Винника.

47-річний співак днями виступив у Вінниці. Радості його прихильниць не було меж. Одна з фанаток похвалилася кадрами в Instagram: Олег, не випускаючи з рук мікрофона, присів поруч з нею в повному залі. Дівчина не розгубилася і пригорнулася до артиста.

"Олежка таки прийняв мене в клуб вовчиць! 😂 Спасибі, Boss! Це був класний подарунок!🔥", - йдеться в підписі.

Нагадаємо, що з'явилося відео, що Олег Винник "витворяв" під час зйомок з молоденькою партнеркою: "тепер чекаємо…"

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