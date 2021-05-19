Украинский певец Олег Винник с самого начала своей карьеры в Украине скрывал свою личную жизнь, но в сети давно говорят о его тайной жене и коллеге

Как пишет Politeka.net, во время первого интервью Катя Осадчая спросила у Винника про его семью. Артист, который на тот момент был малоизвестен в Украине, сразу дал понять, что о личном распространяться не собирается. Несмотря на то, что Винник сегодня является одним из топовых артистов в Украине, он до сих пор скрывает от посторонних глаз свою возлюбленную.

Впрочем, в сети давно называют его женой певицу Таисию Сватко (Таюне), которая поет у него на бэк-вокале. В сети поговаривают, что у супругов даже есть сын.

Стоит отметить, что большинство поклонников Винника воспринимают Таюне как его жену, о чем свидетельсвуют комментарии под ее постами. Кроме этого, в сети создали множество фан-страниц, на которых делятся записями с концертов. В одном из таких аккаунтов появилось видео, на котором Таисия выступала на сцене. Она была в короткой юбке, поверх которой набросила фатиновую накидку. Певица исполняла свою песню "Беги".

«Таечка, вы прекрасны!», «Браво», «Настоящая звезда», «Олегу повезло», - пишут люди.

Напомним, что "Тайная жена" Олега Винника, натянув на себя узкие джинсы, похвасталась огромным букетом: "Похожа на весну!".

Как сообщала Politeka, Олег Винник, выйдя на сцену с "тайной женой", покорил романтичным жестом: "Как это мило".

Также Politeka писала, что Олег Винник заставил сердца "волчиц" биться чаще, кадры флирта: "Думала, он поцелует".