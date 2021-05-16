Український співак Олег Винник приховує своє особисте життя, але в мережі вже давно дізналися деякі деталі

Хоча артист вважає, що артисту нема чого говорити про своє особисте життя, все ж фанатам цікаво туди заглянути, передає Politeka.net.

Так, в мережі вже давно ходять чутки, що Олег Винник одружений на співачці, своїй бек-вокалістці, Таїсії Сватко (Таюне), і у подружжя навіть є син.

Зараз в мережі раз у раз з'являються групи, де публікують фото Таюне.

В одному з таких акаунтів з'явилося фото, на якому зірка постала з великим букетом квітів. Таїсія захопила стрункістю в кофті й вузьких джинсах.

Аксесуари й проста зачіска стали ідеальним завершенням образу.

Також зірка просто заражала своєю променистою посмішкою.

Публікація зібрала сотню лайків і трохи коментарів.

"Схожа на квітку, схожа на весну! 😍 ", "Як завжди прекрасна", " Наша улюблена Зірочка 💞🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💐", "наша промениста квіточка 😍 😍 😍букет дуже красивий, але Таюне красивіше всіх квітів на землі ❤️❤️❤️", "красуня", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, за неофіційними даними, Олег Винник і Таїсія Сватко познайомилися ще в музичному гуртожитку під час навчання. Зараз обидва займаються розвитком своїх кар'єр.

Олег Винник вже давно завоював велику любов публіки, особливо жіночої аудиторії.

Вважається, що популярність артиста зросла завдяки таким пісням як: "Счастье", "Вовчиця", "Нино" и "Як жити без тебе".

Нагадаємо, що "таємна дружина" Олега Винника зачарувала українців, показавши обличчя крупним планом: "небезпечно прекрасна"

Як повідомляла Politeka, Олег Винник з чорною ікрою закохав у себе нову армію "вовчиць": "почала розуміти свою бабусю"

Також Politeka писала, що "таємна дружина" Олега Винника Таюне у вузькому вбранні прикувала погляди до ідеального декольте: "золота жінка"