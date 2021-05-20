Єдиний син Григорія Чапкіса, судді з "Танців з зірками", порадував фанатів свіжими фото і відео з коханою дружиною Ембер

Як передає Politeka.net, 42-річний син Чапкіса, Грег, вже багато років живе в США. Чоловік створив свою танцювальну школу в Сан-Франциско, де викладає хореографію. Крім кар'єри, Грег приуспів і в особистому житті. Вже двадцять років він одружений на жінці на ім'я Ембер, з якою виховує двох синів: 12-річного Ніколя і п'ятирічного Макса. Кохана допомагає йому в танцювальній школі.

І Грег, і його дружина частенько виставляють в Instagram кадри сімейної ідилії, а також хваляться досягненнями своїх підопічних.

На нових фото, якими поділився Грег в "сторіз", чоловік засвітив стильним вбранням з логотипом їх танцювальної студії.

Зокрема, Григорій Чапкіс-молодший показав піждаки з колекції Чапкіс-одяг. Пара попозувала у власній танцювальній студії.

"Ембер одягла новий жакет. Розвернися, покажи", - говорить в сторіз Грег, а Ембер не соромиться подемонстрировать тонку чорну курточку, яка точнісінько, як у чоловіка.

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