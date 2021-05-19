"Нашій дружбі 20 років!🤍 Як я радий був нашій зустрічі!!!🙌 🏻 ",- написав Бабкін, тегнувши віру Полозкову.

Фанати в коментарях активно висловили свою думку і з ностальгією згадали молодість, написавши, що творчість обох талановитих людей дуже подобається: "дві любові на одному фото🙈 щастя!❤ ️ ", "Якщо раптом про серце, тобто два друга, вони співають мені:" я не тієї, хто тобі потрібен, не тієї, не тієї"...", "Ой-ой)) це коли два генія на одному фото", " двоє улюблених людей 😢 😍 ", " Обожнюю творчість віри🙌 🙌 🙌і ваше😍", " Оооо Обож обожнюю творчість обіх😍 👏","2 кумира моєї юності разом😍".

"Сергійко! скільки щастя було вчора. На кожній пісні по сто спогадів записано ❤️ дякую тобі і Снеже величезне🙏 🏻", - написала Віра Полозкова з ностальгією в коментарях, відповівши на фото разом з Сергієм Бабкіним.