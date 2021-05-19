Музыкант и певец Сергей Бабкин показал украинцам дружбу, проверенную годами с легендарной артисткой Верой Полозковой
Как передает Politeka.net, артист трогательно обнял российскую поэтессу, актрису и певицу Веру Полозкову. На своей странице в Инстаграм Бабкин выложил снимок, на котором обнимает своего настоящего друга.
"Нашей дружбе 20 лет!🤍 Как я рад был Нашей встрече!!!🙌🏻", - написал Бабкин, тегнув Веру Полозкову.
Фанаты в комментариях активно высказали свое мнение и с ностальгией вспомнили молодость, написав, что творчество обеих талантливых людей очень нравится: "Две любови на одном фото🙈 счастье!❤️", "Если вдруг про сердце, то есть два друга, они поют мне: "Я не той, хто тобі потрібен, Не той, Не той" ...", "Ой-ой)) это когда два гения на одном фото", "Двое любимых людей😢😍", " Обожаю Творчество Веры🙌🙌🙌и Ваше😍", " Оооо😍 Обожаю творчество обих😍👏", "2 кумира моей юности вместе😍".
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"Сережа! сколько счастья было вчера. На каждой песне по сто воспоминаний записано ❤️ спасибо тебе и Снеже огромное 🙏🏻", - написала Вера Полозкова с ностальгией в комментариях, ответив на фото вместе с Сергеем Бабкиным.
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