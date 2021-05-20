Відома співачка Джамала показала своїх старших синів і торкнулася одного важливого питання

Як передає Politeka.net, особистим фото переможниця "Євробачення" поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Джамала вийшла заміж за свого коханого Бекіра Сулейманова 26 Квітня 2017 року. 29 листопада того ж року вона офіційно повідомила про те, що вагітна первістком. 27 березня 2018 року вранці Джамала народила хлопчика, якого назвала Емір-Рахман Сеїт-Бекір ог'ли Сулейманов.

А 19 червня 2020 року у співачки і її чоловіка Бекіра Сулейманова народилася друга дитина, хлопчика назвали Селім-Гірай Сеіт-Бекір Огли. Хлопчик народився, за словами Джамали, точно в прогнозований термін. Він досить великий: вага в 4 гк 110 г, а зріст 56 см.

У новому пості Джамала показала, як її сини виглядають зараз, чим викликала справжнє захоплення в мережі. При цьому вона зазначила, що зараз особливо уважно стежить за харчуванням молодшої дитини.

«Я завжди спочатку дивлюся на склад продуктів, які буду давати діткам. Особливо стежу за раціоном Селіма, адже малюкам до двох років потрібно обмежувати кількість цукру. Цей підступний компонент часто ховається в дитячому харчуванні", - поділилася артистка.

Фолловери Джамали розчулюються сімейному фото.

"Діти просто диво», «такі солодкі», «Селім бубочка😍 Емірка такий вже дорослий, матусі мої», «маленькі артисти, супер», "другий син-копія Дід", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, раніше артистка визнавати, що їй дуже пощастило з дідусями своїх дітей. За словами Джамали, вони у неї - найкращі няньки.

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