Відома українська співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Ліда Лі спочатку у Дмитра працювала бек-вокалісткою. Після цього красуня спробувала свої сили на творчих шоу України і в підсумку Монатік вирішив красуню взяти під опіку, роблячи її окремим артистом. Зараз починаюча артистка активно веде соціальні мережі, де ділитися цікавим контентом.
Цього разу Ліда позувала в прозорому вбранні з корсетною частиною зверху. Дівчина стояла на розкішних сходинках, ефектно спустившись під пісню Baby, I'm Jealous (feat. Doja Cat) - Bebe Rexha.
"Привіт", - написала дівчина під роликом.
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Фанати поставили десятки лайків і написали коментарі:
"Головне, щоб було кому руку подати і утримувати під таке музло", "трек вже скачую, в цьому сенсі ми з тобою точно однодумці".
Повідомлялося, що відома українська співачка Ліда Лі показала, як веселилася в ліфті після свого тріумфу на престижній премії.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Ліда Лі показала, як почувається після отримання цієї нагороди.
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