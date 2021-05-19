Відомий український гуморист Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", показав себе і " ремонт в залі"

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач став дуже популярним серед українців завдяки проектам"Квартал 95". Артист вже давно одружився і виховує 6-річну дочку Лізу. Не забуває чоловік і про соціальні мережі, де як і на сцені, зазвичай жартує.

Цього разу в Instagram Юрій опублікував фото з Одеської опери. Чоловік стояв у великому залі, демонструючи розкішну будівлю.

"Зробив у залі ремонт. Як вам?",- відразу пожартував Юрій у підписі до фото.

Фанати відразу засипали знімок лайками і написали коментарі:

"Шикарний зал", "нормальний ремонт зробили", "бідненько, але чистенько", "по-багатому", "Йоперний театр, який ремонт", "Ой, таки шикарний ремонт", " так швидко?", "Юра, красиво, молодці", "я думаю, що перестаралися"," а в спальні зробіть Венецію", " якщо довго дивитися, очі назад не повернуться!!!!!".

Повідомлялося, що відомий український комік Юрій Ткач похвалився шедевром своєї дочки для музиканта Сергія Бабкіна.

Цього разу артист показав, як його дочка зробила солодкий подарунок власними руками. Кадри із зустрічі Сергія Бабкіна і" крихти Ліззі " Юрій Ткач показав на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" похвалився успіхом 6-річної дочки і показав її головного шанувальника

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