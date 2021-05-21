Популярна співачка Оля Полякова здивувала шанувальників новою зовнішністю, зірку перестали впізнавати

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ольга Полякова, яка нещодавно розкрила подробиці, як хворіла на коронавірус, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно артистка виклала в мережу кілька нових знімків, на яких її просто перестали впізнавати шанувальники.

На нових фотографіях Оля відображена на красивій весняній галявині серед кульбаб і мімози, вона витончено позує фотографу, демонструючи своє "омолодження". Перед камерою зірка поміняла кілька образів – на одному зі знімків на ній яскравий жовтий спортивний костюм оверсайз, а на інших знімках - легка біла футболка. Волосся співачки розпущене і прикрашене милим віночком з кульбаб, а на її обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

Шанувальники в захваті від нового образу Полякової, її засипають компліментами в коментарях. Деякі користувачі відзначили, що співачка сильно помолодшала і підозрюють, що настільки молодо виглядати їй допомагають не тільки косметичні процедури, а й фотошоп. "Чарівна", "Оля тут така, на себе не схожа", "Вау, красива", "Ой, ледве дізналася", "Яке красиве сонце", "Красуня", "Не відрізнити від дочки, зовсім юна на цих фото", "Класний образ Оля, вам йде!", "Які гарні фотки", - пишуть в коментарях до фото.

Нагадаємо, Полякова з 16-річною донькою влаштували битву, завороживши апетитними формами: "Як сестрички".

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