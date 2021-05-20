Відома співачка Анастасія Приходько прокоментувала свою участь у Євробаченні

Як повідомляє Politeka.net, у себе в сторіс Приходько показала матеріал, який вийшов у ЗМІ під назвою: «найбільш провальні номери Росії на «Євробаченні»: Пугачова, Приходько та інші».

Співачка додала короткий коментар. "Пугачова, Приходько. Чим не досягнення?"- написала вона.

Приходько представляла Росію на Євробаченні в році 2009 з піснею «Мамо». Анастасія була обрана на російському національному фіналі відбіркового конкурсу, отримавши 25% голосів телеглядачів. На правах представниці країни господарки конкурсу Анастасія Приходько виступила відразу у фіналі (під 10-м порядковим номером), де набрала 91 бал і посіла 11 місце.

Алла Пугачова представляла Росію на Євробаченні-1997 з піснею «Примадонна».

Вона посіла 15 місце з 25.

Зазначимо, нещодавно Приходько також запитали, чи не збирається вона на конкурс у 2022 році.

"Ніколи не говори ніколи. Але щось від України у мене не вийшло 3 рази. Я намагалася, але не вийшло. Не хочуть, щоб я представляла цю країну. Напевно, ні!",- відповіла співачка.

Нагадавши, Настя Приходько зважилася показати тіло після третіх пологів, фото без прикрас: "схожа на мумію".

Як повідомляла Politeka, Багатодітна Приходько розкрила секрет ідеальної фігури після третіх пологів: "ось обов'язково разом з дієтою...".

Також Politeka писала, Багатодітна Настя Приходько розкрила секрет, скільки важить після таємних пологів: "а сьогодні солодке!".