Відома співачка Анастасія Приходько поділилася дуже особистими знімками з ванною

Як повідомляє Politeka.net, у себе в сторіс Приходько опублікувала шикарні знімки з ванної і запропонувала користувачам вибрати справжнє фото з трьох дуже схожих знімків. Схоже, зірка позувала для фотосесії.

На фото Приходько лежить у ванній з білими пелюстками троянд і водою, пофарбованої в молочний білий колір. На Насті чорний боді, пишна укладка на голові і легкий макіяж. Зірка пильно дивиться в об'єктив камери.

У наступному сторіз втомлена Приходько з ванни написала: "ось так виглядає жінка, яка не спала всю ніч! Всю ніч! І вже не буде, так як пора збиратися на захід..."

Співачка сидить у ванній, а на її плечах залишки піни.

Також Приходько показала свого малюка в колясці, що грає і підписала кадр з милим карапузом: "а у нас поки игрульки". На фото маленький син Лука лежить в сірому чоловічку і в шкарпетках і дивиться на іграшки, але фото зроблено так, щоб обличчя дитини не було видно.

Зазначимо, нещодавно Приходько показала матеріал, який вийшов у ЗМІ під назвою: «найбільш провальні номери Росії на «Євробаченні»: Пугачова, Приходько та інші».

Співачка додала короткий коментар. "Пугачова, Приходько. Чим не досягнення?"- написала вона.

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