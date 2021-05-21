Известная певица Анастасия Приходько поделилась очень личными снимками с ванной

Как сообщает Politeka.net, у себя в сторис Приходько опубликовала шикарные снимки из ванной и предложила пользователям выбрать настоящее фото из трех очень похожих снимков. Похоже, звезда позировала для фотосессии.

На фото Приходько лежит в ванной с белыми лепестками роз и водой, окрашеной в молочный белый цвет. На Насте черный боди, пышная укладка на голове и легкий макияж. Звезда пристально смотрит в объектив камеры.

В следующем сториз уставшая Приходько из ванны написала: "Вот так выглядит женщина, которая не спала всю ночь! Всю ночь! И уже не будет, так как пора собираться на мероприятие..."

Певица сидит в ванной, а на ее плечах остатки пены.

Также Приходько показала своего малыша в коляске, играющего и подписала кадр с милым карапузом: "А у нас пока игрульки". На фото маленький сын Лука лежит в сером человечке и в носочках и смотрит на игрушки, но фото сделано так, чтобы лица ребенка не было видно.

Отметим, недавно Приходько показала материал, который вышел в СМИ под названием: «Самые провальные номера России на «Евровидении»: Пугачева, Приходько и другие».

Певица добавила короткий комментарий. «Пугачева, Приходько. Чем не достижение?» - написала она.

Напомним, Настя Приходько решилась показать тело после третьих родов, фото без прикрас: "Похожа на мумию".

Как сообщала Politeka, Многодетная Приходько раскрыла секрет идеальной фигуры после третьих родов: "Вот обязательно вместе с диетой...".

Также Politeka писала, Многодетная Настя Приходько раскрыла секрет, сколько весит после тайных родов: "А сегодня сладкое!".