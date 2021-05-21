Нова " Холостячка" Злата Огневич поділилася спогадами з дитинства і розповіла про смерть брата і про гіперопіку батьків

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич, яка нещодавно стала головною героїнею реаліті-шоу" Холостячка " часто радує публіку яскравими фото у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня розповіла в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" про перемогу в шоу "Маска" та про особисте.

Злату виховували, як справжню принцесу, адже батьки до її народження пережили справжню трагеію-втратили сина Ігоря.

"Трапилася трагедія, він потонув. Йому було 6 років і це сталося через те, що старші хлопці забрали у нього матрац, на якому він плив, то вже ніхто не міг допомогти...",- каже Злата.

Тому через проблеми з судинами і постійні ангіни Злати батьки вирішили переїхати на постійне місце проживання в Судак, в Крим. Дівчинку спочатку оточили гіперопікою.

"Вони дуже переживали за мене і перших півроку, коли я переїхала в Крим, Я навіть не виходила на вулицю, спілкувалася з усіма з балкона. Був момент, коли хлопці з балкона побачили і почали кидати камінням і розбили скло. Тоді батьки вирішили більше не тримати мене вдома, а відпустити дитину на свободу", - згадала Огневич.

Нещодавно Огневич розповіла про себе, вона зізналася, що дуже любить пробувати різну їжу, без розуму від подорожей і гір, а також зізналася, що для неї сім'я – головна опара в житті.

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