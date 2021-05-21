Новая "Холостячка" Злата Огневич поделилась воспоминаниями с детства и рассказала о смерти брата и о гиперопеке родителей

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и победительница шоу "Маска" Злата Огневич, которая недавно стала главной героиней реалити-шоу "Холостячка" часто радует публику яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка рассказала в интервью программе "Зірковий шлях" о победе в шоу "Маска" и личном.

Злату воспитывали, как настоящую принцессу, ведь родители до ее рождения пережили настоящую трагеию - потеряли сына Игоря.

"Случилась трагедия, он утонул. Ему было 6 лет и это случилось из-за того, что старшие парни забрали у него матрас, на котором он плыл, то уже никто не мог помочь...", - говорит Злата.

Поэтому из-за проблем из сосудами и постоянные ангины Златы родители решили переехать на постоянное место жительства в Судак, в Крым. Девочку сначала окружили гиперопекой.

"Они очень переживали за меня и первых полгода, когда я переехала в Крым, я даже не выходила на улицу, общалась со всеми с балкона. Был момент, когда парни с балкона увидели и начали кидать камнями и разбили стекло. Тогда родители решили больше не держать меня дома, а отпустить ребенка на свободу", - вспомнила Огневич.

Недавно Огневич рассказала о себе, она призналась, что очень любит пробовать разную еду, без ума от путешествий и гор, а также призналась, что для нее семья – главная опара в жизни.

Напомним, Новая "Холостячка" Злата Огневич перессорила украинцев: "После Мишиной так понизить планку".

Как сообщала Politeka, Новая "холостячка" Огневич расплакалась, рассказав о неудачных отношениях: "В конце он поставил меня...".

Также Politeka писала, Тригубенко после отказа Мишиной "запал" на новую Холостячку Огневич: показательное фото.