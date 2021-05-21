Шанувальники не впізнали Настю Каменських на архівному фото з Катею Осадчою

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій популярній співачці Насті Каменських опублікували чарівне архівне фото, на якому артистка відображена в компанії відомої телеведучої Каті Осадчої. Треба сказати, що на цьому знімку ще зовсім юні зірки виглядають так, що їх просто не впізнати особливо Настю. Схоже, саме так виглядала співачка до заміжжя з Потапом, а Катя до того, як стала дружиною Юрія Горбунова.

Як видно на фото, Каменських і Осадча стоять обійнявшись, вони відображені на якомусь людному заході, за ними видно в темряві цілий натовп. Настя з'явилася перед камерою в білосніжній кофтині, її пишне волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і сором'язлива посмішка. Катя позує фотографу в темній джинсовій сукні цікавого фасону, у неї на голові яскрава червона шапка, а на обличчі яскравий макіяж, вона загадково дивиться в об'єктив.

Знімок не підписали, зате шанувальники почали його обговорювати, відзначаючи, які зірки тут молоді. "Які ще зовсім юні!", "Настю не впізнати", "Нехай роки любистком ароматним цвітуть, нехай люблять, поважають і скрізь вас чекають", "Красуні сусідки", "Які красиві і юні", "Просто красуні", - пишуть в коментарях до фото.

Нагадаємо, днями Настя Каменських виклала у своєму мікроблозі в Instagram яскраві фото з відпочинку. На знімках зірка позує в спокусливому рожевому бікіні, яке підкреслює її апетитні принади і ідеальний загар.

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