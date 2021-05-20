У мережі показали архівне відео, на якому Потап приревнував Настю Каменських прямо на сцені

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно в одному з фан-акаунтів в Instagram, присвячених Потапу і Насті Каменських, опублікували кумедне архівне відео. У ролику можна побачити, як Олексій чи не поліз у бійку з Позитивом через красуню Каменських.

Як видно, під час виступу на сцені стояв Потап і Позитив, а між ними Настя Каменських. В ході виконання пісні артистка почала награно кокетувати з Позитивом. "Познайомся, це...", - співає Настя, обіймаючи Позитива за шию. У цей час Потап, продовжуючи співати, наближається до них і починає бійку зі своїм колегою, нібито приревнувавши Каменських. Очевидно, що все це було в рамках сценічного номера, але виглядає цілком натурально. І це при тому, що відео було знято задовго до весілля Потапа і Насті.

У підписі до ролика написали: "Прости, зайка". Користувачі тут же почали активно обговорювати відео, відзначаючи сміливість Потапа і його ревнощі до потенційних "наречених" Каменських.

Як відомо, раніше Потап і Настя понад десять років виступали в дуеті, а потім довго приховували свої стосунки від громадськості. У травні 2019 року пара одружилася, відкривши шанувальникам свої почуття. Тепер же фанати чекають від них поповнення в родині.

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