Поклонники не узнали Настю Каменских на архивном фото с Катей Осадчей

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященной популярной певице Насте Каменских опубликовали очаровательное архивное фото, на котором артистка запечатлена в компании известной телеведущей Кати Осадчей. Надо сказать, что на этом снимке еще совсем юные звезды выглядят так, что их просто не узнать особенно Настю. Похоже, именно так выглядела певица до замужества с Потапом, а Катя до того, как стала женой Юрия Горбунова.

Как видно на фото, Каменских и Осадчая стоят в обнимку, они запечатлены на каком-то людном мероприятии, за ними видно в темноте целую толпу. Настя появилась перед камерой в белоснежной кофточке, ее пышные волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и застенчивая улыбка. Катя позирует фотографу в темном джинсовом платье интересного фасона, у нее на голове яркая красная шапка, а на лице яркий макияж, она загадочно смотрит в объектив.

Снимок не подписали, зато поклонники принялись его обсуждать, отмечая, какие звезды здесь молодые. "Какие еще совсем юные!", "Настю не узнать", "Пусть годы любистком ароматным цветут, пусть любят, уважают и везде вас ждут", "Красотки соседки", "Какие красивые и юные", "Просто красотки", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, на днях Настя Каменских выложила в своем микроблоге в Instagram яркие фото с отдыха. На снимках звезда позирует в соблазнительном розовом бикини, которое подчеркивает ее аппетитные прелести и идеальный загар.

Напомним, Каменских в кружевном платье заподозрили в беременности, красноречивые фото: "Мне одной виден животик?".

Как сообщала Politeka, Каменских в корсете заинтриговала новым преображением, первые кадры: "Пьянишь нас, Настя".

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