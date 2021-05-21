Син Григорія Чапкіса, судді з "Танців з зірками", порадував шанувальників свіжими фото

42-річний син Чапкіса, Грег, вже багато років живе в США. Чоловік створив свою танцювальну школу в Сан-Франциско, але на відміну від свого батька він віддав перевагу хіп-хопу. Він часто виступає, їздить на гастролі і робить постановки для інших артистів.

На новому фото Грег Чапкіс зображений поруч зі знаменитими співачками Becky G і Наталією Олександрою Гутьєррес Батістой, більш відомою за сценічним псевдонімом Натті Наташа. У 2021 році вона побралася зі своїм давнім менеджером Рафі Піном, засновником Pina Records. Зараз співачка чекає дитину, але не дивлячись на немаленький термін продовжує займатися кар'єрою.

Becky G і Натті Наташа презентували новий трек Ram Pam pam на шоу Джиммі Феллона. Схоже, що їх танцювальною постановкою займався Грег Чапкіс.

"Вдячний за такі моменти", - підписав фото хореограф.

Схоже, глядачі залишилися з захваті.

"Український тигр", "найкращі", "чудово", "вогонь", "Чапкіс найкращий", "вітаю. І красиву Натті Наташу з животиком", - пишуть в коментарях.

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