Юна внучка легендарної української співачки Софії Ротару показала стильні танці

Як повідомляє Politeka.net, 19-річна Соня Євдокименко живе і навчається в США. При цьому, красуня намагається зберегти свій європейський стиль, вважаючи за краще одягатися стримано і елегантно. Софія завжди виглядає доглянутою і витонченою. Аксесуари-невід'ємна частина її гардеробу.

Незважаючи на юний вік, Соня вже встигла спробувати себе в ролі моделі і співачки. Свій профіль в Instagram вона веде дуже професійно, публікуючи тільки добірні якісні кадри. Також множинні фан-акаунти Софії Ротару В мережі часто публікують контент з онукою Сонею Євдокименко.

На свіжому відео, опублікованому в одному з фан-акаунтів, дівчина станцювала під пісню Кватро-Bamboleo, в чорній сукні і темних окулярах, які додали родзинки образу. Відео красуня зняла для Тіктока, але шедевром поділилися і в Instagram. Цікаво, що танці відбуваються в будинку біля каміна з палаючим вогнем. Дівчина рухається в такт мерехтливим вогникам.

"Bellísimas⚡️👑👑👑⚡️",- підписала італійською свої танці Євдокименко.

У коментарях шаленій красуні залишили масу схвальних слів і компліментів.

"🔥 🔥 🔥 🔥 🔥СУПЕР!!!!", " Чарівна🌷 🌷 🌷", " ніжна і витончена дівчина 😍😍😍😍😍", "💕💝💖❣🔥 класно, спасибі ♪ ", " 👏здібна дівчинка .танцює добре", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що 19-річна внучка Ротару показала Європейський шик на вулицях Нью-Йорка: «Затьмариш Сонце».

Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Софії Ротару зважилася на сміливий експеримент з чоловічим образом: «рідкісний квітка».

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