Комедійний актор "Дизель шоу" Єгор Крутоголов пожартував, з натяком на Дорофєєву, яка в своєму останньому посту труси показала

Єгор Крутоголов вже багато років є силою команди "Дизель шоу" , яка складається з перевірених людей, кожен з яких талановитий, професійний і цікавий, пише Politeka.net. З нагоди концерту "Дизель шоу" Крутоголов звернувся в своєму акаунті в Instagram до своїх фанатів з пропозицією купувати квитки на їх концерт, інакше пообіцяв теж показати труси, як нещодавно це зробила Надя Дорофєєва, запрошуючи на свій концерт.

"Купуйте квиток на "Дизель шоу" - інакше труси покажу!",- із загрозливим тоном і легким натяком на вчинок Наді Дорофєєвої заявив Крутоголов.

У кадрі Крутоголов з'явився в забавному образі домовичка Кузеньки і з гриммом на обличчі і підписав відео. Актор схожий на старого бомжа - у нього на голові потворне розпатлане волосся, прикрите кепкою, а обличчя вимазане чорними розлученнями.

"Я не Дорофєєва, але теж можу", - підписав епічне відео Крутоголов.

Нещодавно старшому синові артиста сьомого травня виповнилося 11 років. З нагоди дня народження первістка, "дизелевець" опублікував фото, представивши з ним і дружиною.

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