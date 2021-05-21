Комедийный актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов пошутил, с намеком на Дорофееву, которая в своем последнем посту трусы показала
Егор Крутоголов уже много лет является силой команды "Дизель шоу", которая состоит из проверенных людей, каждый из которых талантлив, профессионален и интересен, пишет Politeka.net. По случаю концерта "Дизель шоу" Крутоголов обратился в своем аккаунте в Инстаграм к своим фанатам с предложением покупать билеты на их концерт, иначе пообещал тоже показать трусы, как недавно это сделала Надя Дорофеева, приглашая на свой концерт.
"Покупайте билет на "Дизель шоу" - иначе трусы покажу!", - с угрожающим тоном и легким намеком на поступок Нади Дорофеевой заявил Крутоголов.
В кадре Крутоголов появился в забавном образе домовенка Кузеньки и с гриммом на лице и подписал видео. Актер похож на старого бомжа - у него на голове безобразные растрепанные волосы, прикрыты кепкой, а лицо измазано черными разводами.
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"Я не Дорофеева, но тоже могу", - подписал эпичное видео Крутоголов.
Недавно старшему сыну артиста седьмого мая исполнилось 11 лет. По случаю дня рождения первенца, "дизелевец" опубликовал фото, представ с ним и женой.
Напомним, Леся Никитюк, Ефросинина и Дантес удивили реакцией на Дорофееву в трусах: "Недопустимо..."
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