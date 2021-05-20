Телеведуча Маша Єфросиніна, яка стала тренером "Ліги Сміху", розповіла, як з тріском провалили свій відпочинок у Мексиці

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху" в сезоні "Битви титанів", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу телезірка розповіла, як з нею сталася ситуація, про яку вона собі навіть подумати не могла.

За словами Маші Єфросиніної, він вкрай пунктуальна і допитлива, тому ніколи не спізнювалася на рейси і нічого не забувала перед поїздками. Однак, ситуація в понеділок показала їй, що можуть трапляться навіть такі речі, яких вона ніяк не очікувала.

"Історія про те, як я думала, що зі мною таке ніколи не станеться. Зі мною, з людиною, яка ніколи не спізнюється на рейс, нічого не плутає і все заздалегідь планує, сталася в понеділок офігенна історія", - сказала Маша.

Телеведуча розповіла, що в минулий понеділок повинна була з чоловіком і сім'єю відправиться в Мексику. Вони дуже довго планували цю поїздку через завантажені графіки, проте телеведучій вдалося посунути кілька зйомок і забронювати квитки у відпустку.

"На валізах, все упаковано, все перевірено, всі папери перевірені, все ідеально. На моменті: "чи взяв ти паспорти чи ні?"Він бере і бачить, що 2 дні тому у нього закінчився термін дії паспорта. Це чиста тупість. Було дуже прикро. Я ось уже два дні не могла ці сторіс записати, тому що це така тупість, що сильніше цієї тупості може бути тільки моя істерика", - заявила Маша Єфросиніна.

Також телезірка зізналася, що чоловік відвіз її в Одесу на вікенд, щоб трохи заспокоїтися і розвіятися.

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