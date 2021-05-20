Телеведущая Маша Ефросинина, которая стала тренером "Лиги Смеха", рассказала, как с треском провалили свой отдых в Мексике

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха" в сезоне "Битвы титанов", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз телезвезда рассказала, как с ней произошла ситуация, о которой она себе даже подумать не могла.

По словам Маши Ефросининой, он крайне пунктуальная и дотошная, поэтому никогда не опаздывала на рейсы и ничего не забывала перед поездками. Однако, ситуация в понедельник показала ей, что могут случатся даже такие вещи, которых она никак не ожидала.

"История о том, как я думала, что со мной такое никогда не произойдет. Со мной, с человеком, который никогда не опаздывает на рейс, ничего не путает и все заранее планирует, произошла в понедельник офигенная история", - сказала Маша.

Телеведущая рассказала, что в минувший понедельник должна была с мужем и семьей отправится в Мексику. Они очень долго планировали эту поездку из-за загруженных графиков, однако телеведущей удалось подвинуть несколько съемок и забронировать билеты в отпуск.

"На чемоданах, все упаковано, все проверено, все бумаги проверены, все идеально. На моменте: "Взял ли ты паспорта или нет?" Он берет и видит, что 2 дня назад у него истек срок действия паспорта. Это чистая тупость. Было очень обидно. Я вот уже два дня не могла эти сторис записать, потому что это такая тупость, что сильнее этой тупости может быть только моя истерика", - заявила Маша Ефросинина.

Также телезвезда призналась, что муж увез ее в Одессу на викенд, чтобы немного успокоиться и развеяться.

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