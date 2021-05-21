Відомий виконавець Олег Винник показав фото з "таємною дружиною" Таюне

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист Олег Винник після "Голосу країни" відправився з концертами в різні міста України. Незмінною супутницею артиста на гастролях залишається загадкова бек-вокалістка Таюне, яку називають його таємною дружиною. На нових знімках з виступу в одному з міст, які Олег показав у своєму Instagram, його разом зі співачкою можна побачити на сцені.

Відзначимо, що Винник довгий час приховує від шанувальників подробиці свого особистого життя. У недавньому інтерв'ю артист розповів, що раніше Преса відстежувала кожен його крок, і тому тепер він робить все можливе, щоб захистити своє особисте життя від зайвих очей і пліток. Однак, останнім часом Олегу приписують шлюб з Таюне (Таїсія Сватко), яка співає на бек-вокалі і постійно супроводжує його на всіх концертах.

Шанувальники в захваті від нових фото з концерту Олега Винника, його завалюють подяками і схвальними коментарями. "Концерт у Вінниці був вогонь. Незабутньо і хочеться повторити знову", "Ви подарували нам незабутні емоції", "Ми за Вами дуже скучили, такі атмосферним фотографії", "Як приємно бачити вас, Олег, на сцені. Ми теж скучили за концертами", "Ви і ваша команди просто кращі", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що нещодавно Олег Винник записав чуттєву дуетну композицію з молодою українською співачкою Еліною Іващенко. Після цієї пісні і зйомок серед шанувальників почали зароджуватися чутки про можливий романтичний зв'язок артиста з молоденькою виконавицею.

Нагадаємо, Олег Винник, вийшовши на сцену з "таємною дружиною", підкорив романтичним жестом: "Як це мило".

Як повідомляла Politeka, Олег Винник змусив серця "вовчиць" битися частіше, кадри флірту: "Думала, він поцілує".

Також Politeka писала, Винник на гастролях засвітився зі своєю "таємною дружиною" Таюне, з'явилися кадри: "Неймовірно круто".