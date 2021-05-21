Популярна українська телеведуча і модель Катя Осадча з'явилася на День вишиванки в шикарному вбранні

Модель, яка нещодавно оголосила про третю вагітність, вражає красою, пише Politeka.net. До слова, телеведуча вважається однією з наймодніших дівчат країни. Створювати помітні образи Каті допомагати дизайнери та стилісти.

Телеведуча в День вишиванки показала себе в стильному образі - в білій сорочці з пишними рукавами у вишивці і в гірчичній вишитій сукні.

Зірка виглядала досить ефектно, незважаючи на те, що на її обличчі немає ні грама косметики, а волосся не укладені в красиву укладку, а просто розпущене.

"З Днем вишиванки!! У моїй колекції вже чимало різних вишиванок, старовинних і сучасних, суконь з національними мотивами і сорочок з закладеним у вишивку змістом. Я тішусь, що дизайнери знову і знову звертаються до традиційної вишивки і роблять її модною в усьому світі. Вишиванка - ще одна наша гордість і круто, що українці носять її не тільки на свята. На фото старовинна вишиванка придбана у Львові ",- написала автор поста.

Публікація зібрала понад 29 тисяч лайків і багато коментарів:

"Мені Катерина більше подобалася до деяких змін у зовнішності, ви зрозуміли про що я??? ", " Ви дуже гарна,без мейку😍", " Наша найкрасивіша Україночка❤️❤️❤️❤️❤️ ", " Які гарні вишиванки😍 ", " Зі святом!!! У мене як у шевця без чобіт, немає вишиванки, хоча вишивати дуже люблю і вишиваю, але восновному картини 🔥 🔥 🔥 ".

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