Буває ж таке

Артист «Дизель шоу» Єгор Крутоголов здивував кадрами у своєму мікроблозі

Єгор Крутоголов вже 13 років у шлюбі з Катериною, яка народила артисту двох синів Лева (2010) і Максима (2019). Відзначимо, на честь народження другої дитини Єгор Крутоголов подарував дружині розкішний автомобіль.

І ось через півтора роки по тому народження молодшого сина Крутоголов знову засвітився з коляскою, пише Politeka.net з посиланням на сторінку артиста в Instagram. Артист поділився фрагментом одного з гумористичних проектів, в яких знімається.

І сам Крутоголов, і коляска виглядали досить незвично. Так, артист постав одягненим в шкіряну куртку і штани. А замість звичної лисини, у нього виявилися довге волосся. А чорна дитяча коляска була обвішана ланцюгами.

Крутоголов нахилився до коляски, наспівуючи пісню Bodies американської рок-групи Drowning Pool, яка починається з шепоту, а потім переходить на крик.

"Колискова", - коротко підписав він те, що відбувається.

Більшості фоловерів актора, судячи з коментарів, такий ролик сподобався.

"Як завжди круто», «правильна Колискова для суворих малюків», «вогонь», «Новому поколінню - нові колискові», «Декор коляски – вогонь», "Єгор, ти талантище", - пишуть в коментарях.

Однак, схоже, комусь він здався занадто екстравагантним.

"Нехай Бог милує», - написала в коментарях.

Нагадаємо, "Дизель шоу" слідом за "Вечірнім кварталом" терміново скасовує концерти, що відбувається.

А ще Politeka писала, що Булітко, Сморигін та інші зірки "Дизель шоу" насмішили пародією на популярний серіал.

Також Politeka повідомляла, що Крутоголов з "Дизель Шоу" з густою шевелюрою і бородою вразив новою зовнішністю.