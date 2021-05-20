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Артист «Дизель шоу» Егор Крутоголов удивил кадрами в своем микроблоге

Егор Крутоголов уже 13 лет в браке с Екатериной, которая родила артисту двоих сыновей Льва (2010) и Максима (2019). Отметим, в честь рождения второго ребенка Егор Крутоголов подарил жене роскошный автомобиль.

И вот спустя полтора года спустя рождения младшего сына Крутоголов снова засветился с коляской, пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в Инстаграм. Артист поделился фрагментом одного из юмористических проектов, в которых снимается.

И сам Крутоголов, и коляска выглядели довольно необычно. Так, артист предстал одетым в кожаную куртку и штаны. А вместо привычной лысины, у него оказались длинные волосы. А черная детская коляска была обвешана цепями.

Крутоголов наклонился к коляске, напевая песню Bodies американской рок-группы Drowning Pool, котрая начинается с шепота, а затем переходит на крик.

«Колыбельная», - коротко подписал он происходящее.

Большинству фолловеров актера, судя по комментариям, такой ролик понравился.

«Как всегда круто», «Правильная колыбельная для суровых малышей», «Огонь», «Новому поколению - новые колыбельные», «Декор коляски – огонь», «Егор, ты талантище», - пишут в комментариях.

Однако, похоже, кому-то он показался слишком экстравагантным.

«Пусть Бог милует», - написала в комментариях.

Напомним, "Дизель шоу" вслед за "Вечерним кварталом" срочно отменяет концерты, что происходит.

А еще Politeka писала, что Булитко, Сморигин и другие звезды "Дизель шоу" насмешили пародией на популярный сериал.

Также Politeka сообщала, что Крутоголов из "Дизель Шоу" с густой шевелюрой и бородой поразил новой внешностью.