Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав свої розваги з зірками шоу-бізнесу

Зараз йдуть зйомки нових випусків шоу "Майстер Шеф", в яких беруть участь зірки українського шоу-бізнесу, передає Politeka.net.

Ектор розмістив відео, які він зняв разом із зірками в гумористичному ключі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Так, на відео Хіменес-Браво відчитує "холостяка" Іраклі Макацарія, дивиться на танці травесті-діви Монро, гаряче сперечається з актрисою Ксенією Мішиної, танцює з шоуменом Олександром Педаном і співає з виконавицею Джамалою.

"Голосуйте за ваш улюблений дует☺️", - написав автор поста.

За чотири години публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Без варіантів 😂", "Джамала і ви", "З Макацарием сподобалося 😂", "Мішина 🔥🔥🔥З нею вийшло дуже гармонійно", "😂😂😂 в моєму випадку яєчня прокотила", "Педан з Вами🔥", "Тільки Монро", "З Макацарією і Мішиною сподобалося найбільше😍", "Всі круті)з Монро вогонь)", "З Джамалою в дуеті просто супер!", "З Мішиною крутяк🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво вже багато років живе в Україні, де заробив велику популярність. Суддя "Майстер Шеф" задіяний в зйомках на ТБ, а також веде власні акаунти на Ютубі й в"Тік Ток".

Ресторатор не тільки записує розважальні відео, але також ділиться секретами приготування.

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