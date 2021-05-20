Відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, як правильно підібрати колготки під коктейльну сукню

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут стала дуже популярною після ранкових шоу, а потім культової передачі "Ревізор". Красуня пропагує етикет, розповідаючи українцям, як правильно потрібно чинити.

Цього разу Оля вирішила в мікроблозі Instagram в розділі сторіз розповісти, які правильно колготи носити під червону сукню.

"Помилка - чорні капрони під червону сукню. Сюди підійдуть прозорі. Мені на фото 28 років", - написала під своїм старим фото Фреймут, як би виправдовуючись за свій безглуздий вибір.

Цікаво, що телеведуча цього разу вирішила показати, як не можна одягатися на своєму власному прикладі. На фото Оля Фреймут ще блондинка, красуня стоїть під руку з чоловіком, озирнувшись назад, її відобразила камера. Фреймут в червоній сукні довжини міді і в чорних безрозмірних колготках.

Нещодавно Фреймут вирішила розповісти, як правильно поводитися на побаченні і чи варто погоджуватися взагалі, а також, Хто повинен розраховуватися за романтичну вечерю. Фреймут видала Головні Поради для ідеального побачення.

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