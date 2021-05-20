Відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, як правильно підібрати колготки під коктейльну сукню
Як пише Politeka.net, Оля Фреймут стала дуже популярною після ранкових шоу, а потім культової передачі "Ревізор". Красуня пропагує етикет, розповідаючи українцям, як правильно потрібно чинити.
Цього разу Оля вирішила в мікроблозі Instagram в розділі сторіз розповісти, які правильно колготи носити під червону сукню.
"Помилка - чорні капрони під червону сукню. Сюди підійдуть прозорі. Мені на фото 28 років", - написала під своїм старим фото Фреймут, як би виправдовуючись за свій безглуздий вибір.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
"Полякова з пов'язкою": Горбунов показав улюблений шедевр вагітної Осадчої
Кароль при всіх відкрила рот на Горбунова, в мережу злили доказ: "На ТБ друзі, а в житті?"
"Знаю, хто наступний за Лорак і Лободою продасть країну": Могилевська розлютила новим творінням
Життя українських студентів обірвалося в Туреччині: "Словами складно висловити біль"
Цікаво, що телеведуча цього разу вирішила показати, як не можна одягатися на своєму власному прикладі. На фото Оля Фреймут ще блондинка, красуня стоїть під руку з чоловіком, озирнувшись назад, її відобразила камера. Фреймут в червоній сукні довжини міді і в чорних безрозмірних колготках.
Нещодавно Фреймут вирішила розповісти, як правильно поводитися на побаченні і чи варто погоджуватися взагалі, а також, Хто повинен розраховуватися за романтичну вечерю. Фреймут видала Головні Поради для ідеального побачення.
Нагадавши, Фреймут розсмішила Остапчука, який любить тролити ведучу за її етикет
А ще Politeka писала, що Ольга Фреймут застрибнула на спину чоловікові-гендиректору, показавши несподіване фото
Також Politeka повідомляла, що Фреймут показала рідкісні кадри з молодшою дочкою, не обійшлося без казусів