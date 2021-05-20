Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, как правильно подобрать колготки под коктейльное платье

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут стала очень популярной после утренних шоу, а потом культовой передачи "Ревизор". Красотка пропагандирует этикет, рассказывая украинцам, как правильно нужно поступать.

В этот раз Оля решила в микроблоге Инстаграм в разделе сториз рассказать, какие правильно колготы носить под красное платье.

"Ошибка - черные капроны под красное платье. Сюда подойдут прозрачные. Мне на фото 28 лет", - написала под своим старым фото Фреймут, как бы оправдываясь за свой нелепый выбор.

Интересно, что телеведущая в этот раз решила показать, как нельзя одеваться на своем собственном примере. На фото Оля Фреймут еще блондинка, красотка стоит под руку с мужчиной, оглянувшись назад, ее запечатлила камера. Фреймут в красном платье длины миди и в черных безразмерных колготках.

Недавно Фреймут решила рассказать, как правильно вести себя на свидании и стоит ли соглашаться вообще, а также, кто должен рассчитываться за романтический ужин. Фреймут выдала главные советы для идеального свидания.

Напомним, Фреймут рассмешила Остапчука, который любит троллить ведущую за ее этикет

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