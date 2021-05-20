Популярна співачка Наташа Могилевська показала незвичайне фото в соцмережі

Як пише Politeka.net , відома українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно приголомшила фанатів змінами в зовнішності і помітним схудненням, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка вразила шанувальників, показавши знімок у традиційному українському вбранні-вишитій сукні.

У своєму мікроблозі Наташа опублікувала оригінальний кадр з букетом бузку і апельсином в день вишиванки. Наталія одягла шикарно бежеву сукню з гірчичною вишивкою. Виглядає дуже ефектно. Волосся артистки зібране в цікаву недбалу зачіску, а на її обличчі легкий макіяж з чорними стрілками на очах.

У підписі до публікації Могилевська написала: "З Днем Вишиванки!

Це наш генетичний код, це символ краси, здоров'я і щасливої долі. Пам'ять і традиція, яку важливо вивчати, поширювати, тому ще в кожному малюнку і обрядах величезна Всесвітня мудрість. Зі святом!".

Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами в коментарях.

"Вау красуня клас супер немає слів.🌹", "Яка красуня 😍❤️ ", "Вам дуже йде жовтий колір 🔥 ", "Сонячна 🥳", " Красиво!", "Мила"," Класнюча"," просто найкраща", - пишуть у коментарях до фото Наталії.

Нагадавши, Могилевську зачарував молодий красень, флірт потрапив на камеру: "Ну може трохи".

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